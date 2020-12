Amazon et Google sanctionnés par la CNIL

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Amazon et Google vont devoir régler l'addition. Si la sanction qui leur est infligée reste modeste compte tenu de la taille des deux géants américains, elle révèle toutefois une nouvelle violation de la réglementation, en l'occurrence celle de l'article 82 de la loi Informatique et Libertés.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a ainsi respectivement infligé des amendes de 100 millions d'euros à Google et de 35 millions d'euros à Amazon "pour avoir déposé des cookies publicitaires sur les ordinateurs d'utilisateurs à partir des sites amazon.fr et google.fr, "sans consentement préalable et sans information satisfaisante".

Entre le 12 décembre 2019 et le 19 mai 2020, la CNIL a effectué plusieurs contrôles, notamment en ligne, concernant le site web amazon.fr. Ces vérifications ont permis de constater que lorsqu'un utilisateur se rendait sur ce site, des cookies étaient automatiquement déposés sur son ordinateur, sans action de sa part. Plusieurs de ces cookies poursuivaient un objectif publicitaire. Le même constat a été fait le 16 mars dernier lors d'un contrôle en ligne sur le site web google.fr.

La formation restreinte, organe de la CNIL chargé de prononcer les sanctions, a justifié les sanctions au regard de la gravité des manquements constatés.