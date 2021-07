Amazon : enquête de la FTC sur le deal MGM

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'acquisition du studio MGM par Amazon a attiré l'attention du régulateur américain de la FTC. Selon des personnes familières de la question citées par 'The Information', la FTC aurait même ouvert le 9 juin une investigation approfondie concernant l'opération, l'enquête étant susceptible de durer six mois ou plus. Les sources ajoutent que la FTC se concentre sur les implications plus larges d'une telle opération sur la position de marché d'Amazon. Il s'agit aussi de déterminer si le rachat boostera la capacité du géant du commerce en ligne à proposer une large gamme de biens et services, au-delà de la production et de la distribution de contenus. Rappelons que le groupe de Jeff Bezos avait annoncé fin mai l'acquisition programmée du légendaire studio cinématographique MGM, connu notamment pour sa franchise James Bond, pour 8,45 milliards de dollars.