Amazon emprunte 8 milliards de dollars

(Boursier.com) — Amazon a annoncé hier avoir conclu un accord avec certains prêteurs pour lui fournir un prêt non garanti de 8 milliards de dollars. Le prêt à terme arrivera à échéance dans 364 jours, avec une option de prolongation de 364 jours supplémentaires, et le produit sera utilisé aux fins générales de l'entreprise. "Compte tenu de l'environnement macroéconomique incertain au cours des derniers mois, nous avons utilisé différentes options de financement pour soutenir les dépenses en capital, les remboursements de dettes, les acquisitions et les besoins en fonds de roulement", a déclaré un porte-parole d'Amazon à l'agence Reuters. Toronto Dominion est l'agent administratif de l'accord de prêt. DBS Bank et Mizuho Bank comptent parmi les prêteurs.

Le détaillant en ligne se prépare ainsi à un ralentissement probable de la croissance, avec la flambée de l'inflation. Il avait également signalé des réductions d'effectifs début 2023, sans en préciser l'ampleur. Une source a déclaré à Reuters en novembre que l'entreprise visait environ 10 000 suppressions d'emplois.

Amazon disposait de 35 milliards de dollars en trésorerie et équivalents et affichait une dette long terme d'environ 59 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre clos fin septembre.