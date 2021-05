Amazon embauche 75.000 personnes en Amérique du Nord

Amazon embauche 75.000 personnes en Amérique du Nord









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Amazon va recruter 75.000 personnes dans son réseau d'entrepôts et de livraison aux États-Unis et au Canada. Afin d'attirer les travailleurs sur un marché de l'emploi qui se tend outre-Atlantique, le géant du e-commerce offre un salaire de départ moyen de plus de 17 dollars de l'heure, ainsi que des primes à l'embauche pouvant atteindre 1.000 dollars dans de nombreux endroits. Le groupe de Jeff Bezos, qui propose également plusieurs avantages sociaux pour ses nouveaux salariés, va verser 100$ à ceux qui arrivent chez Amazon déjà vaccinés contre le Covid-19. "Créer des emplois bien rémunérés, offrir d'excellents avantages sociaux et garantir la santé et la sécurité des employés sont les principales priorités d'Amazon", souligne la firme.