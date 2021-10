Amazon embauche 150 000 saisonniers aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Amazon a annoncé son intention d'engager 150 000 saisonniers aux États-Unis pour la saison des fêtes. Le mastodonte du commerce en ligne continue d'offrir diverses opportunités d'emploi à des personnes de tous horizons et de tous niveaux de compétences, annonçant aujourd'hui que 150 000 emplois saisonniers sont désormais disponibles. Tous les postes proposés par Amazon aux USA, y compris les postes saisonniers, affichent un salaire horaire moyen de départ de 18$, des bonus à la signature allant jusqu'à 3 000$, et 3$ supplémentaires de l'heure en fonction des horaires de travail dans de nombreuses zones.

"Nous sommes fiers d'offrir une vaste gamme d'emplois à temps plein, à temps partiel et désormais saisonniers avec des salaires et des avantages intéressants", a déclaré Alicia Boler Davis, vice-présidente senior, Global Customer Fulfillment. "Notre recrutement saisonnier nous aide à tenir nos promesses envers les clients tout en offrant de la flexibilité à nos employés à temps plein pendant les périodes de pointe. Rejoindre Amazon dans l'un de nos postes saisonniers offre un travail à temps partiel bien rémunéré ou une voie vers un poste à temps plein, avec des avantages tels que notre programme Career Choice pour aider les gens à faire progresser leurs études et leur carrière au sein d'Amazon ou au-delà". Amazon valorise ses employés saisonniers, dont beaucoup reviennent chaque année avant les fêtes ou choisissent de passer à des postes à temps plein au sein de l'entreprise, ajoute le groupe de Jeff Bezos.