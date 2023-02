Amazon dévisse à Wall Street, perte annuelle record !

(Boursier.com) — Amazon abandonnait 5% après bourse à Wall Street hier soir. Le géant américain du commerce en ligne a dévoilé des comptes plus que mitigés, affichant même sa plus importante perte annuelle en tant que société cotée, après deux années de croissance des profits soutenues par la pandémie. C'est la première perte annuelle depuis 2014 pour le groupe. Le géant de Seattle a annoncé pourtant hier soir des revenus record de 149,2 milliards de dollars sur le quatrième trimestre, dépassant les attentes de marché, mais les chiffres de rentabilité ressortent assez préoccupants. Sur l'ensemble de l'exercice clos, Amazon affiche une perte nette de 2,7 milliards de dollars pour des revenus de 514 milliards de dollars. En 2014, précédente année déficitaire, le groupe avait perdu 241 millions de dollars. Néanmoins, la perte de l'année écoulée est due en bonne partie à la chute de l'action Rivian, qui a généré une perte de valorisation avant imposition de 12,7 milliards de dollars, après avoir copieusement dopé les bénéfices en 2021... Amazon n'avait jamais perdu plus de 1,4 milliard de dollars en une seule année depuis son introduction en bourse en 1997, selon les dossiers de FactSet.

Andy Jassy, le nouveau directeur général du groupe, a souligné hier soir les efforts actuels de réduction des coûts. Le groupe fait face selon lui à une économie incertaine à court terme, mais le dirigeant dit rester optimiste à propos des opportunités de long terme.

Amazon a dévoilé hier soir son trimestre des fêtes le moins rentable depuis 2014, entraînant ainsi la plus importante perte annuelle jamais enregistrée pour le géant du commerce électronique, qui a également déçu Wall Street avec ses prévisions beau au milieu d'inquiétudes concernant la croissance du cloud. Le groupe a annoncé un bénéfice de 278 millions de dollars, soit 3 cents par action, contre 1,39$ par action il y a un an. Les revenus ont augmenté à 149,2 milliards de dollars contre 137,4 milliards de dollars il y a un an. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 17 cents par action sur des ventes de 145,7 milliards de dollars selon FactSet. Amazon a donc déploré une perte annuelle record, mais les ventes annuelles de l'entreprise franchissent quant à elles pour la première fois les 500 milliard de dollars.

Le bénéfice d'Amazon au quatrième trimestre a de nouveau été entravé par le déclin boursier de Rivian, qui a coûté à Amazon 2,3 milliards de dollars de bénéfice net au cours du trimestre. En outre, Amazon a également reconnu une grande partie des coûts de ses licenciements récemment annoncés et d'autres réductions de coûts dans les résultats du quatrième trimestre. Les charges de dépréciations de 2,7 milliards de dollars comprenaient 640 millions de dollars d'indemnités de départs liées aux licenciements et 720 millions de dollars liés aux fermetures et à la dépréciation des magasins physiques, a déclaré le directeur financier Brian Olsavsky. Le mois dernier, Amazon avait annoncé les suppressions de 18.000 emplois.

Les performances d'Amazon Web Services ont aussi déçu. La division a raté le consensus de ventes qui était de plus de 22 milliards de dollars sur le trimestre. AWS a tout de même affiché 20% de croissance à 21,4 milliards de dollars, mais cela ne dissipe par les craintes de ralentissement.

Dans le même temps, Amazon cherche de nouveaux revenus. La société prévoit de facturer certains frais de livraison d'épicerie aux membres U.S. Prime, en plus des récentes hausses de prix pour rejoindre le programme de fidélité. Le groupe a créé un abonnement complémentaire aux médicaments génériques pour attirer également les entreprises.

Amazon prévoit qu'il gagnerait entre 0 et 4 milliards de dollars en termes de bénéfice d'exploitation ce trimestre, contre 3,7 milliards de dollars à la même période un an auparavant et 4 milliards de dollars attendus par les analystes, selon le cabinet FactSet.