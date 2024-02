Amazon dépasse largement les attentes

(Boursier.com) — Amazon , le géant américain du commerce en ligne, a dévoilé hier soir des comptes supérieurs aux attentes de marché, propulsant le titre à Wall Street après bourse. Pour son quatrième trimestre, le groupe a réalisé des revenus de 170 milliards de dollars en augmentation de 14% en glissement annuel, à comparer à un consensus de 166 milliards. Le bénéfice ajusté par action a été de 1$, bien au-dessus du consensus qui avoisinait les 80 cents. Le bénéfice net a atteint 10,6 milliards de dollars. Andy Jassy, directeur général du groupe, qui évoque une saison record des fêtes, poursuit par ailleurs les efforts visant à intégrer l'IA générative dans les différents services. Il estime que cela commence à améliorer les résultats. Concernant AWS, géant des services cloud, le chiffre d'affaires trimestriel a atteint 24,2 milliards de dollars, très proche des attentes de marché et en croissance de 13%.

Pour le trimestre entamé, le groupe envisage des revenus allant de 138 à 143,5 milliards de dollars, contre 142 milliards de consensus.

Amazon a aussi lancé son assistant IA de shopping baptisé Rufus hier jeudi auprès d'un groupe sélectionné d'utilisateurs beta, avant un déploiement plus large dans les prochaines semaines aux Etats-Unis. Ainsi, alors que le groupe est plus rentable que jamais suite aux licenciements massifs des derniers mois (plus de 30 milliards de dollars de bénéfices en 2023), le soutien de l'intelligence artificielle se profile.