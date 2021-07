Amazon dément la rumeur d'adoption du Bitcoin

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Bitcoin reperd 2% sur 24 heures sur les 37.300$ sur CoinMarketCap, après une incursion sur les 40.000$ la veille. Amazon a démenti les rapports de médias faisant état de la considération de l'adoption du Bitcoin en tant que mode de paiement d'ici à la fin de l'année. "Malgré notre intérêt pour cet espace, la spéculation qui s'est produite autour de nos plans spécifiques pour les cryptomonnaies n'est pas justifiée", a déclaré un porte-parole d'Amazon, cité par Reuters. "Nous restons concentrés sur l'étude de ce à quoi cela pourrait ressembler pour les clients qui achètent sur Amazon", a ajouté le responsable.

Plusieurs articles avaient auparavant fait mention de l'intérêt supposé du mastodonte du e-commerce Amazon pour les 'cryptos'. Le groupe de Jeff Bezos considèrerait, selon City A.M., l'acceptation du Bitcoin. Amazon évaluerait même la création de sa propre cryptomonnaie. City A.M. cite un insider, selon lequel le groupe de Seattle travaillerait à l'intégration du Bitcoin en tant que mode de paiement d'ici à la fin de l'année. Une fois une solution de paiement en crypto-devise établie, Amazon pourrait aussi accepter un certain nombre d'autres monnaies numériques. L'insider en question ajoute que le colosse du commerce en ligne travaille donc sur le projet et qu'il pourrait chercher à établir un token 'natif'. CNBC cite pour sa part une offre d'emploi récente, notant qu'Amazon cherche à embaucher un expert en devises digitales et en blockchain.