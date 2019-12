Amazon : Cyber Monday record !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Amazon a annoncé que le Cyber Monday était encore une fois la journée d'achat "la plus importante de l'histoire de la société, d'après le nombre d'articles commandés dans le monde entier". Les clients du monde entier ont fait des achats à des niveaux records sur une large sélection, avec des centaines de millions de produits commandés dans le monde rien qu'entre Thanksgiving et Cyber Monday. Ils ont acheté des millions d'appareils Amazon Devices de plus qu'à la même période l'an dernier. Les articles best-sellers étaient Echo Dot et Fire TV Stick 4K avec télécommande vocale Alexa. "Nous concentrons nos efforts pour rendre cette saison des fêtes plus pratique que jamais pour nos clients, en particulier étant donné la brièveté de cette saison d'achats pour les fêtes", a déclaré Jeff Wilke, PDG de la clientèle mondiale chez Amazon. "Nous sommes ravis que les clients continuent de venir chez Amazon en nombre record pour découvrir ce dont ils ont besoin et ce qu'ils veulent pour les vacances".