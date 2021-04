Amazon continue de surfer sur la crise sanitaire

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Amazon a fait état jeudi soir après la clôture de Wall Street d'un bénéfice net record sur la période janvier-mars, les consommateurs ayant continué à privilégier le commerce en ligne malgré la levée progressive des restrictions liées à la crise du coronavirus dans certains pays. Le cours de l'action Amazon gagnait 0,9% à 3.503$ vendredi en séance à Wall Street, saluant cette publication, tandis qu'UBS a relevé son objectif de cours à 4.350$, et que d'autres courtiers dont Susquehanna Financial et Citi ont décrit des comptes "solides".

Le géant américain du e-commerce et des services "cloud" (stockage de données dans des centres de serveurs) a publié un bénéfice net de 8,7 milliards de dollars au 1er trimestre 2021, soit 15,79$ par action, plus du triple par rapport aux 5,01$ par action publiés au 1er trimestre 2020. Le consensus du cabinet FactSet tablait sur un bpa très inférieur, de 9,54$. Les ventes ont atteint 108,52 Mds$ contre 75,45 Mds$ un an plus tôt (+44%), alors que les analystes anticipaient un chiffre de 104,51 Mds$.

Sur les 12 mois achevés au 31 mars, qui incluent l'essentiel de la crise du coronavirus, le groupe américain affiche un bénéfice net de 26,9 Mds$, un montant supérieur aux bénéfices cumulés des trois années pleines 2017, 2018 et 2019.

Pour le 2e trimestre en cours, Amazon reste optimiste et prévoit des ventes de 110 à 116 Mds$, contre 108,49 Mds$ anticipés par les analystes de FactSet. Cette projection tient compte de l'organisation d'un Prime Day (journée promotionnelle) pendant ce trimestre, a précisé le groupe. Il s'agirait du 3e trimestre consécutif de ventes supérieures à 100 Mds$ pour Amazon.

Forte croissance de l'e-commerce et du "cloud"

Le groupe a particulièrement profité de la reprise économique aux Etats-Unis au 1er trimestre. La division e-commerce en Amérique du Nord a représenté la majorité des ventes du groupe, à 64,37 Mds$ (+39% par rapport aux 46,13 Mds$ du T1 2020) pour un résultat opérationnel de 3,45 Mds$ (contre 1,31 Md$ en 2020). Les analystes visaient un profit opérationnel de 2,25 Mds$ en Amérique du Nord pour 63,12 Mds$ de chiffre d'affaires.

A noter que l'e-commerce à l'international a confirmé son retour aux bénéfices. Les ventes hors Amérique du Nord ont grimpé à 30,65 Mds$ (+60%!), générant un profit opérationnel de 1,25 Md$ contre une perte de 398 millions de dollars un an plus tôt. Wall Street s'attendait à des ventes de 28,14 Mds$ et à 145,7 M$ de profits.

La division "cloud" Amazon web services (AWS) a elle aussi fait mieux que prévu, dégageant un profit opérationnel de 4,16 Mds$ (+35% sur un an) pour des ventes de 13,5 Mds$ (+32%). Les analystes tablaient sur profit de 3,88 Mds$ et des ventes de 13,06 Mds$.