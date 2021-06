Amazon.com : investit lourdement dans les énergies renouvelables

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Amazon .com voit la vie en vert. Le géant américain s'est engagé à acheter 1,5 gigawatt de capacité de production d'électricité propre auprès de 14 nouvelles centrales solaires et éoliennes dans le monde, dans le cadre de sa volonté d'acquérir suffisamment d'énergie renouvelable pour couvrir toutes les activités de l'entreprise d'ici 2025.

"Nous mettons tout en oeuvre pour tenir notre promesse climatique, c'est-à-dire notre engagement à atteindre l'objectif de zéro émission de carbone d'ici 2040, soit 10 ans avant l'accord de Paris", a déclaré Jeff Bezos, fondateur et patron d'Amazon. Amazon achètera de l'électricité provenant de projets renouvelables dans divers États américains tels que l'Arkansas, le Mississippi et la Pennsylvanie. La firme s'approvisionnera également en électricité auprès d'une ferme solaire située en Alberta, au Canada, qui aura une capacité de 375 mégawatts, ce qui en fera la plus grande du pays lorsqu'elle sera mise en service en 2022.

Ces nouveaux projets portent le total des investissements d'Amazon dans les énergies renouvelables à 10 gigawatts de capacité de production d'électricité, soit suffisamment pour alimenter 2,5 millions de foyers américains. Amazon est désormais la plus grande entreprise acheteuse d'énergie renouvelable au monde.

Les géants de la tech utilisent leurs solides bilans pour financer des projets dédiés à l'énergie verte à une échelle sans précédent. Comme le rapporte le WSJ, dans certains pays, les développeurs affirment que la volonté des entreprises technologiques de dépenser en amont - en s'engageant à acheter de l'énergie à un certain prix pendant de longues périodes - a contribué à faire des sociétés privées un moteur plus important que les subventions gouvernementales pour le développement des énergies renouvelables.