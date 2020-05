Amazon : cinq nouveaux projets solaires

(Boursier.com) — Amazon annonce cinq nouveaux projets solaires à l'échelle de service public en vue d'alimenter ses opérations mondiales en Chine, en Australie et aux États-Unis. Les cinq projets incluent le premier projet d'énergie renouvelable d'Amazon en Chine, son deuxième en Australie, son deuxième et son troisième dans l'Ohio, ainsi que son 12ème dans le Commonwealth de Virginie, avec une capacité renouvelable supplémentaire combinée de 615 MW, et une production attendue de 1,2 million MWh d'énergie chaque année, soit une production suffisante pour alimenter 113.000 foyers américains moyens. Les projets fourniront des énergies renouvelables aux centres d'exécution et centres de données AWS qui soutiennent plusieurs millions de clients à travers le monde.

À l'échelle mondiale, Amazon compte 91 projets d'énergie renouvelable offrant une capacité de production de plus de 2.900 MW, et délivrant plus de 7,6 millions MWh d'énergie chaque année, à l'appui de l'Engagement climat de la société qui est d'atteindre les objectifs de l'Accord de Paris avec 10 ans d'avance, et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2040.