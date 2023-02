Amazon cherche la formule gagnante dans la distribution physique

(Boursier.com) — Amazon s'engage à redoubler d'efforts sur ses activités physiques d'épicerie, explique le Financial Times. Le DG d'Amazon, Andy Jassy, a déclaré au FT que de nombreuses épiceries Amazon Fresh avaient ouvert en plein coeur de la pandémie. Il n'y a donc pas eu beaucoup de "normalité", et désormais l'entreprise expérimente la sélection, les formats de paiement, l'assortiment, les prix (...). Jassy ajoute qu'Amazon espère qu'en 2023, l'entreprise aura un format sur lequel elle voudra se développer fortement, sur le plan physique. Le dirigeant est également optimiste quant au secteur de l'épicerie en ligne, même s'il reconnaît que les gens veulent réellement toucher et sentir la nourriture avant d'acheter...

Amazon avait suspendu l'expansion de ses supermarchés Fresh et de ses magasins sans caissier le temps de trouver la bonne recette du succès. Depuis son acquisition de Whole Foods Market en 2017, Amazon peine à trouver la formule gagnante dans la distribution physique. Pour le moment, l'entreprise a fermé quelques épiceries et déprécié certains actifs, passant une charge de 720 millions de dollars pour de telles actions au quatrième trimestre.