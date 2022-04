Amazon : ça va piquer, les résultats et la guidance déçoivent

(Boursier.com) — Lé séance s'annonce compliquée pour Amazon. Le numéro un mondial du commerce en ligne chutait de près de 10% hier en post-séance après la publication de résultats et de perspectives décevants alors que le groupe souffre de la hausse de ses coûts et des pénuries de main-d'oeuvre. Sur le trimestre clos fin mars, l'entreprisse a essuyé une perte nette de 3,8 milliards de dollars ou 7,56 $ par titre contre un profit de 8,1 Mds$ et 15,79$ par action un an plus tôt.

Les revenus ont progressé de 7% à 116,4 Mds$, signalant la plus faible croissance du groupe depuis plus de 20 ans. C'est par ailleurs la première fois qu'Amazon réalise une croissance inférieure à 10% sur deux trimestres consécutifs. Les analystes tablaient sur un bpa de 8,4$ pour des recettes de 116,43 Mds$. Amazon explique cette lourde perte par une importante charge de 7,6 milliards de dollars liée à son investissement dans Rivian Automotive. Le résultat opérationnel est ressorti à 3,67 Mds$, en repli de 59% sur un an, et inférieur aux 5,42 Mds$ de consensus.

Alors qu'il avait profité du recours accru au commerce en ligne avec la pandémie de coronavirus, Amazon a vu ses perspectives s'assombrir, ses dépenses s'étant alourdies pour faire face aux perturbations liées à la crise sanitaire et offrir des conditions salariales avantageuses afin d'attirer des travailleurs sur fond de tensions sur le marché.

Malgré le ralentissement de l'activité principale de commerce électronique de de la société, les analystes restent optimistes sur Amazon Web Services, la division de services cloud qui génère l'essentiel des bénéfices de l'entreprise. AWS a encore enregistré une augmentation de 37% de ses revenus sur le trimestre à 18,4 Mds$.

Au deuxième trimestre, le management anticipe un déficit opérationnel pouvant atteindre 1 Md$ sans écarter un possible bénéfice allant jusqu'à 3 milliards de dollars, pour un chiffre d'affaires net de 116 à 121 Mds$, là où le consensus attendait un bénéfice de 6,8 Mds$ et des revenus de 125 Mds$.