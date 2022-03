Amazon boucle le rachat de MGM (James Bond)

(Boursier.com) — Amazon a finalisé l'acquisition pour 8,45 milliards de dollars de MGM. Dans un communiqué, Amazon a déclaré qu'il accueillerait tous les employés de MGM dans l'entreprise et travaillerait avec la direction du studio, indiquant qu'il n'y aurait pas de licenciement.

A Wall Street, l'action Amazon a progressé de 2,7% à 3.144,78$ jeudi en séance après ces informations.

L'annonce intervient après expiration du délai dans lequel la Federal Trade Commission pouvait contester l'accord. Le détaillant en ligne basé à Seattle avait annoncé la transaction en mai 2021, affirmant que MGM offrait une mine de contenus pour attirer les consommateurs vers son service de livraison rapide et de streaming Prime. Près d'un an plus tard, les obstacles réglementaires sont levés. La Commission européenne a approuvé l'accord mardi, sans condition.

MGM dispose d'un catalogue de plus de 4.000 films, dont Basic Instinct, Creed, James Bond, Legally Blonde, Moonstruck, Poltergeist, Raging Bull, Robocop, Rocky, Silence of the Lambs, Stargate, Thelma & Louise, Tomb Raider, The Magnificent Seven, The Pink Panther, The Thomas Crown Affair (...). L'épais catalogue comprend également 17.000 shows et séries, dont The Handmaid's Tale, Fargo et Vikings. Metro-Goldwyn-Mayer détient aussi la chaîne TV payante Epix.