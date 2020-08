Amazon : Bezos pèse plus de 200 milliards de dollars

(Boursier.com) — Le patron d'Amazon Jeff Bezos pèse désormais plus de 200 milliards de dollars. Selon Forbes, la "valeur nette en temps réel" du dirigeant atteint 201 milliards de dollars, alors que le cours de bourse du groupe s'affiche à 3442$ pour une capitalisation boursière de 1.720 milliards de dollars. Bezos a fondé le colosse du e-commerce en 1994. Directeur général de la firme, il détient 11,1% du capital. L'homme le plus riche du monde avait divorcé en 2019 après 25 ans de mariage et transféré un quart de sa participation dans Amazon à MacKenzie Bezos. Jeff Bezos possède par ailleurs le Washington Post et la compagnie aérospatiale Blue Origin.

Amazon surprend par ailleurs encore. Le groupe de Jeff Bezos va ouvrir un supermarché à Los Angeles disposant de chariots équipés d'une technologie dispensant les client de passer en caisse. En outre, Amazon lance un service par abonnement de bien-être et santé autour d'un bracelet connecté et d'une application. Le bracelet Halo dispose d'une autonomie de sept jours, de capteurs de température et de fréquence cardiaque. Il sera commercialisé à 99,99$ et l'abonnement au service reviendra à 3,99$ par mois...