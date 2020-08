Amazon : Bezos a cédé une (petite) partie de ses actions

(Boursier.com) — Le patron du géant du e-commerce Amazon, Jeff Bezos, s'est délesté d'une participation de 3 milliards de dollars dans sa compagnie durant les derniers jours, selon les informations réglementaires publiées. Le dirigeant, qui n'est autre que l'homme le plus riche du monde, a vendu 1 million d'actions Amazon dans le cadre d'un plan de négociation qui avait été déjà communiqué. Bezos possède encore plus de 54 millions d'actions Amazon d'une valeur d'environ 175 milliards de dollars sur la base des cours actuels. Son groupe capitalise 1.605 milliards de dollars à Wall Street, contre 1.611 milliards pour Microsoft et 1.880 milliards pour Apple.

Jeff Bezos entend vendre pour 1 milliard de dollars d'actions de son groupe chaque année pour financer sa société spatiale Blue Origin.