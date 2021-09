Amazon : AWS va mieux contrôler les sites hébergés

(Boursier.com) — Amazon adoptera une approche proactive pour supprimer davantage de contenus enfreignant ses politiques de service cloud, relate Reuters. Citant des sources proches du dossier, l'article rapporte qu'Amazon embauchera un petit groupe de personnes dans la division AWS au cours des prochains mois pour développer une expertise et travailler avec des chercheurs externes pour surveiller les menaces futures. AWS a déclaré qu'AWS Trust & Safety s'efforçait de protéger les clients, partenaires et internautes des mauvais acteurs tentant d'utiliser ses services à des fins abusives ou illégales. Quand AWS Trust & Safety est informé d'un comportement abusif ou illégal sur les services AWS, les équipes agissent rapidement pour enquêter et dialoguer avec les clients pour prendre les mesures appropriées... Une source note que la nouvelle équipe au sein d'AWS ne prévoit pas de passer au crible les vastes quantités de contenus hébergés par les entreprises sur le cloud, mais entendrait plutôt devancer les menaces futures, alors qu'elle cherche à déterminer quand la désinformation sur le site Web d'une entreprise atteint une échelle qui nécessite une action...