Amazon : Audible signe avec la firme des Obama

(Boursier.com) — Audible d'Amazon a conclu un accord de production exclusif avec Higher Ground, dont les termes n'ont pas été divulgués. Audible a annoncé un accord de production exclusif, mondial, multi-projets et pluriannuel avec Higher Ground, la société de médias du président Barack Obama et de Michelle Obama. Ce nouveau partenariat renforce l'engagement de Higher Ground envers l'audio. La liste des émissions Audible reflétera la mission commune des entreprises "de raconter des histoires significatives et divertissantes qui élèvent diverses voix et expériences". Rappelons que Spotify avait décidé de ne pas renouveler son partenariat exclusif avec Higher Ground lorsque leur accord avait pris fin plus tôt cette année.