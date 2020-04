Amazon au plus haut à Wall Street, dopé par le coronavirus

Amazon au plus haut à Wall Street, dopé par le coronavirus









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Depuis le début de la pandémie de Covid-19 outre-Atlantique, Amazon peine a satisfaire les commandes d'internautes confinés et s'est fixé comme objectif d'embaucher 175.000 salariés en deux mois aux Etats-Unis.

Le géant américain du commerce en ligne a ainsi annoncé lundi avoir déjà embauché 100.000 salariés aux Etats-Unis pour le seul mois de mars. En avril, le groupe compte recruter 75.000 personnes supplémentaires dans le pays, a-t-il précisé dans un communiqué. Amazon prévoit aussi d'autoriser de nouveau les sites tiers à vendre certains produits non essentiels via sa plateforme.

A Wall Street, l'action Amazon a bondi de 6,1% après ces informations, pour terminer lundi à 2.168,87$, à moins de 2$ de son record historique. Le titre a grimpé de 17,3% depuis le début de l'année, alors que l'indice Dow Jones a perdu 18%.

La capitalisation boursière d'Amazon dépasse les 1.000 milliards de dollars, à 1.080 Mds$ lundi soir, rejoignant Microsoft (1.250 Mds$) et Apple (1.190 Mds$) dans ce club très fermé. Mais alors qu'Amazon est sur ses sommets historiques, Apple est à 20% de ses plus hauts niveaux et Microsoft à plus de 11% de ses records.

500 millions de dollars d'augmentations de salaires en vue

"Nous savons que de nombreuses personnes ont été économiquement touchées par les suppressions d'emplois ou les mises au chômage dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme", a précisé Amazon lundi soir.

"Nous invitons toute personne sans emploi à nous rejoindre jusqu'à ce que la situation revienne à la normale et que leur ancien employeur puisse les réembaucher". Le chômage a explosé aux Etats-Unis, plus de 17 millions d'Américains ayant rempli une demande d'indemnisation sur les trois dernières semaines...

Amazon, qui employait près de 800.000 personnes au début de l'année dans le monde entier avant de gonfler ses effectifs pour répondre à la flambée de la demande, veut aussi consacrer 150 millions de dollars supplémentaires à l'augmentation des salaires de ses employés pendant la crise, en plus des 350 millions déjà annoncés mi-mars, soit un total de 500 M$ de hausses de salaires.

Le groupe mis en demeure en France sur la sécurité de ses employés

Il reste que le géant américain s'est retrouvé ces dernières semaines sous le feu des critiques en raison des conditions de travail de ses employés qui s'estimaient peu ou pas protégés des risques de contagion du Covid-19.

En France, le ministère du Travail a mis en demeure début avril cinq entrepôts de la firme sur six pour forcer le groupe à se mettre en conformité avec les préconisations gouvernementales relatives aux gestes barrières et à la distanciation sociale, ainsi qu'aux recommandations des Direccte (direction régionale du travail).

La mise en demeure a été levée pour trois d'entre eux en fin de semaine dernière après un nouveau contrôle de l'inspection du travail. Deux sites (Montélimar et Saran) doivent encore faire l'objet d'un nouveau contrôle dans les jours qui viennent. La direction d'Amazon affirme qu'elle applique toutes les mesures de sécurité nécessaire, en distribuant des masques chaque jour à ses collaborateurs, en contrôlant leur température et en faisant respecter les gestes barrières dans ses installations.