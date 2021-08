Amazon, Apple et Microsoft reçus par Biden

Amazon, Apple et Microsoft reçus par Biden









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les patrons d'Amazon, d'Apple et de Microsoft, ainsi que d'autres leaders technologiques, sont attendus demain à la Maison blanche pour une réunion sur le thème de la cybersécurité. Andy Jassy, le nouveau CEO d'Amazon, ainsi que Tim Cook, dirigeant d'Apple, et que Satya Nadella, CEO de Microsoft, seraient ainsi de la partie. Le président Joe Biden recevra ces dirigeants, suite à plusieurs incidents importants de cybersécurité. CNBC a confirmé la présence de Jassy. Bloomberg a fait état de son côté des participations de Nadella et Cook. En juillet, lors de l'annonce de cette réunion de cybersécurité, la porte-parole de la Maison blanche, Jen Psaki, avait juste évoqué "une réunion avec des leaders du secteur privé pour discuter de la manière de travailler ensemble pour améliorer collectivement la sécurité numérique de la nation".