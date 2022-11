Amazon : Andy Jassy communique sur les licenciements

(Boursier.com) — Le CEO d'Amazon, Andy Jassy, a partagé une note avec les employés à propos des suppressions de postes, qui viennent de débuter et se poursuivront en 2023. "Hier, nous avons communiqué la décision difficile de supprimer un certain nombre de postes dans nos activités Appareils et Livres, et avons également annoncé une offre volontaire pour certains employés de notre organisation People, Experience, and Technology", a indiqué Jassy. "Notre processus de planification annuelle s'étend jusqu'à la nouvelle année, ce qui signifie qu'il y aura davantage de réductions d'effectifs à mesure que les dirigeants continueront de faire des ajustements. Ces décisions seront partagées avec les employés et les organisations concernés au début de 2023", ajoute encore le directeur général du géant du commerce en ligne. "Nous n'avons pas encore déterminé exactement combien d'autres rôles seront touchés (nous savons qu'il y aura des réductions dans nos magasins et nos organisations PXT), mais chaque responsable communiquera à ses équipes respectives lorsque nous aurons les détails", précise encore Jassy. "Nous avons de grandes opportunités à venir, à la fois dans nos activités plus établies comme les magasins, la publicité et AWS, mais aussi dans nos nouvelles initiatives sur lesquelles nous travaillons depuis plusieurs années et que nous avons la volonté de poursuivre (par exemple, Prime Video, Alexa, Kuiper, Zoox et Santé)", conclut le dirigeant.

Amazon a commencé à licencier massivement, selon plusieurs médias. Les mesures affectent en particulier l'unité de l'assistant vocal Alexa et la division de cloud gaming, selon CNBC. Andy Jassy réagit agressivement face au ralentissement économique. Le groupe avait auparavant annoncé un gel des embauches, mais passe désormais à des actions plus vigoureuses pour redresser sa rentabilité. Les employés de plusieurs divisions ont reçu des notifications, notamment chez Alexa et Luna... Le New York Times avait rapporté lundi qu'Amazon entendait supprimer environ 10.000 postes, dans le retail, les appareils et les ressources humaines. Les coupes sont mises en place par les équipes individuelles.

Amazon avait pratiquement doublé ses effectifs entre la fin de l'année 2019 et fin 2021, de 798.000 à 1,6 million de personnes, relève CNBC... Notons tout de même que le groupe entendrait toujours recruter 150.000 employés pour la saison des fêtes de fin d'année, soit un recrutement saisonnier comparable au niveau de l'an dernier.