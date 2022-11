Amazon : "Alexa, réduis tes pertes"

(Boursier.com) — Amazon gagne du terrain en pré-séance ce vendredi. Selon le Wall Street Journal, le géant américain du commerce en ligne devrait fortement réduire ses coûts et cibler notamment la division abritant l'assistant Alexa. Le groupe aurait initié une revue dans ce sens, visant les unités non rentables. Andy Jassy, le directeur général d'Amazon, mènerait cette réflexion, selon des personnes familières de la question citées par le WSJ. L'unité d'Alexa compte plus de 10.000 employés et requiert d'importants investissements en capitaux. Des documents internes cités par le journal montrent des pertes opérationnelles annuelles de plus de 5 milliards de dollars sur l'unité durant les récentes années.

Après Meta et Twitter, Amazon pourrait donc à son tour annoncer prochainement des mesures sévères de réduction des dépenses, tandis que son cours de bourse a perdu 43% de sa valeur cette année. Amazon aurait déjà informé les employés de certaines entités non rentables, leur demandant de chercher des emplois ailleurs au sein de la compagnie.

Alexa était en quelque sorte le projet favori de Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, jusqu'en juillet 2021. Il a continué à investir dans le développement d'Alexa même si l'assistant restait impopulaire, ont déclaré des personnes proches du dossier au WSJ. Pourtant, un porte-parole d'Amazon a déclaré au WSJ que les interactions des clients avec Alexa avaient augmenté de plus de 30% au cours de l'année écoulée.

L'assistant vocal serait désormais particulièrement populaire auprès des clients pour les achats en ligne, la lecture de musique à la demande et le contrôle de l'éclairage, des thermostats ou d'autres fonctionnalités de leurs smarthomes. Amazon étudie de nouvelles fonctionnalités. Interrogé par Business Insider, un porte-parole d'Amazon a déclaré que la société restait "excitée" à la fois par ses grandes entreprises et ses nouvelles initiatives, notamment Alexa, ainsi que Prime Video, Grocery, Kuiper et Zoox. "Alexa a commencé comme une idée sur un tableau blanc. En moins d'une décennie, elle s'est transformée en un service d'intelligence artificielle avec lequel des millions de clients interagissent des milliards de fois chaque semaine dans différentes langues et cultures à travers le monde", a déclaré le porte-parole, confiant quant à l'avenir d'Alexa, qui resterait "une activité et un domaine d'investissement importants pour Amazon".