Amazon à la conquête de la grande distribution

Amazon à la conquête de la grande distribution









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Amazon , le géant américain du commerce en ligne, prévoit d'ouvrir de grands magasins de détail qui fonctionneront de la même manière que les grandes surfaces traditionnelles, croit savoir le Wall Street Journal, citant des sources proches de la question. L'article du WSJ indique que le groupe de Jeff Bezos a l'intention d'ouvrir plusieurs grands magasins physiques aux États-Unis, qui seraient destinés à aider l'entreprise dans la vente de vêtements, d'articles ménagers, d'électronique et d'autres domaines. Certains des premiers grands magasins devraient ouvrir dans l'Ohio et en Californie. Les magasins de détail afficheraient une surface d'environ 30.000 pieds carrés (près de 2.800 m2), plus petits que les grands magasins typiques d'environ 9.300 m2, et offriraient des articles des meilleures marques grand public, ainsi que des produits de marque privée Amazon.