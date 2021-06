Amazon : 11 Mds$ de ventes aux Etats-Unis pour le Prime Day !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le bilan du "Prime Day", l'opération promotionnelle d'Amazon, a une nouvelle fois rencontré le succès cette année, avec des ventes supérieures à 11 milliards de dollars aux Etats-Unis, en hausse de 6,1% par rapport à 2020, selon le cabinet Adobe Digital Economy Index. Les revenus ont atteint 5,6 milliards de dollars lundi et 5,4 milliards mardi, a précisé mercredi Adobe dans un communiqué.

A Wall Street, où les analystes avaient anticipé ce bilan de l'ordre de 11 Mds$, l'action Amazon a peu réagi mercredi, cédant 0,05% en clôture à 3.503,82$. Le titre progresse de 7,5% depuis le début 2021 et a gagné 28% sur un an.

Le Prime Day, une période cruciale de promotions pour le géant américain du ecommerce, s'est en fait étalé sur deux jours, lundi et mardi. Cette année, la hausse des coûts de livraison, liée à la crise du Covid et à l'inflation des prix de l'énergie, ont cependant rendu les rabais moins attractifs que par le passé. Le respect des délais de livraison a aussi représenté un défi important pour le groupe américain, en raison des perturbations liées à la sortie de crise du Covid.

Des consommateurs qui ont hâte d'un retour à la normale

La hausse des recettes est survenue "malgré les rabais relativement faibles dans la plupart des catégories, ce qui suggère qu'il y a une demande refoulée pour les achats en ligne, au moment où les consommateurs ont hâte d'un retour à la normale", a souligné le directeur d'Adobe Digital insights, Taylor Schreiner.

Amazon ne communique pas lui-même les chiffres de vente du Prime Day. Le groupe basé à Seattle a tout de même salué, dans un communiqué, "la meilleure période de deux jours pour les vendeurs tiers d'Amazon, qui sont presque tous des commerces de petite et de moyenne taille".

Une facture moyenne de 44,75$ par achat

Selon Amazon, les abonnés Prime des 20 pays où l'opération "Prime Day" était organisée, ont acheté au total plus de 250 millions d'articles.

Le groupe a en outre précisé que les plus fortes ventes ont concerné des hydropulseurs pour l'hygiène dentaire et des cocottes minute, ainsi que des aspirateurs et des machines à café. Les fournitures scolaires (sacs, cahiers, calculettes, stylos, crayons...) ont aussi été très demandés.

Selon le cabinet d'études de marché Numerator, le montant moyen des commandes s'est élevé à 44,75$, et la quasi-totalité (96%) des acheteurs étaient des membres du service "Amazon Prime", qui compte environ 200 millions de membres. Plus de la moitié des acheteurs (55%) ont fait au moins deux achats et 11% ont fait plus de 5 achats sur cette période.