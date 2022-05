AMA : un partenariat avec Thalos pour accompagner la digitalisation du monde maritime

(Boursier.com) — L 'expert en communication satellitaire Thalos et le spécialiste de la téléassistance AMA viennent d'établir un partenariat, associant la solution de support à distance XpertEye et la solution de connectivité OceanBox.

Thalos étend les solutions de connectivité apportées aux marins et armateurs en proposant à ses clients la suite logicielle XpertEye, interfacée avec la solution OceanBox.

La solution de connectivité OceanBox développée et opérée par Thalos permet de gérer l'ensemble des moyens de connectivité entrants et sortants des navires. Point central de tous les échanges, elle optimise les flux de données et fiabilise les liens satellitaires.

La solution de téléassistance XpertEye, développée par AMA, propose des fonctions de Réalité Assistée et une gestion digitale des procédures à travers tout appareil connecté (smartphone, tablette, ordinateur, lunettes connectées, etc.).

L'utilisation combinée de OceanBox et XpertEye consolide le lien des marins avec la terre et permet la communication instantanée avec un expert à distance, la collecte et le partage d'informations critiques, l'optimisation du temps de résolution d'un problème : un gain d'efficacité opérationnelle et une réduction significative des coûts d'intervention et de support. Ces solutions complémentaires répondent aux mêmes exigences de sécurité et de protection des données : elles sont chiffrées et aucune information (images, vidéos, documents, etc.) partagée dans le cadre de l'utilisation de la solution n'est conservée.

Dans le monde maritime, les solutions de Réalité Assistée proposées par AMA sont un outil clé pour les différentes parties prenantes. Elles facilitent la téléassistance, la formation, la maintenance et l'inspection à distance.

Le partenariat de ces deux sociétés innovantes, permettra d'améliorer la sécurité des marins, leurs performances et la résolution des difficultés (médicales, techniques voire administratives).

La solution XpertEye associée à l'OceanBox favorise la rapidité d'action et d'intervention dans un environnement complexe et dans des conditions parfois extrêmes.