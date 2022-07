AMA : réorganisation patrimoniale

(Boursier.com) — Le 12 juillet, des cessions de titres AMA représentant 34,38 % du capital sont intervenues entre la holding britannique Guillemot Brothers Ltd et les actionnaires fondateurs Messieurs Claude, Michel, Yves, Gérard et Christian Guillemot, en vue d'apporter prochainement ces titres à la holding française Guillemot Brothers SAS.