AMA : perte nette de 8,56 ME au premier semestre

(Boursier.com) — Le groupe AMA a enregistré un chiffre d'affaires de 2,1 ME au premier semestre 2022, contre 3,9 ME au 1er semestre 2021. Dans un contexte macroéconomique difficile : tension des marchés, problématiques d'approvisionnement, inflation et risques géopolitiques, les clients et les prospects prennent plus de temps dans leurs décisions d'investissements, indique le groupe. Cette situation se reflète sur de nombreux acteurs du marché de la réalité assistée. AMA "maintient ses efforts commerciaux à l'international et renforce ses partenariats stratégiques afin d'être en bonne position lors d'une nouvelle accélération de son marché". La marge brute s'établit à 1,5 ME au 1er semestre 2022, soit un taux de marge de 69,3% en amélioration de 9,6 points grâce à la progression significative des ventes de logiciels (+19%), qui représentent 65% du chiffre d'affaires. Cette amélioration du mix-produit se fait au détriment de la vente d'équipements qui caractérise les premières phases de contractualisation. L'Ebitda ajusté est une perte de 4,4 ME, du fait de l'augmentation importante de la masse salariale de +31% sur ce 1er semestre 2022 en liaison avec les recrutements engagés sur la fin de l'année 2021.

Le groupe a pris la décision début juin de lancer un plan d'économie global passant notamment par la réduction de 53% de ses effectifs. Le coût de ce plan a été provisionné pour un montant de 1,013 ME en résultat non courant dans les comptes du 1er semestre 2022. AMA débutera l'année 2023 avec 87 salariés (41 en Sales & Marketing, 21 en R&D, 18 aux Opérations et 7 à l'Administration/RSE) par rapport à 184 salariés en ce début d'année. Ceci permettra de réduire sa masse salariale d'environ 4,7 ME pour 2023 par rapport au niveau de dépense qui aurait été atteint à effectifs constants à ceux de fin juin 2022.

Après prise en compte du résultat financier de (18) kE et une charge d'impôt de (644) kE correspondant à la reprise des impôts différés actifs, la perte nette consolidée du groupe AMA est de 8,56 ME pour le premier semestre 2022, contre 3,2 ME de déficit un an avant, à la même période.

Concernant l'activité du 3ème trimestre 2022, le groupe évoque des commandes en hausse de 10% sur le mois de septembre et sortie de la version 6.8 d'XpertEye. Bien que le chiffre d'affaires du 3ème trimestre, à 1 ME, soit en décroissance de -18% (à taux de change constant) par rapport au 3ème trimestre 2021, AMA enregistre ainsi une hausse de 10% des commandes sur le mois de septembre. AMA bénéficie toujours d'un portefeuille client important et compte à fin septembre 473 clients, parmi les plus grands groupes mondiaux.

AMA continue d'innover et a sorti en septembre sa 4ème mise à jour de 2022 avec la version 6.8 d'XpertEye. Elle inclut entre autres la première solution d'assistance à distance On & Live sur le marché. Il suffit d'un simple appui sur un bouton sur les lunettes connectées de moziware ou bien RealWear pour lancer instantanément la collaboration avec XpertEye. Elle optimise également la gestion des conférences multi-utilisateurs et la compatibilité avec des systèmes tiers.

Au 30 juin 2022, la position de cash du groupe ressort à 13,7 ME comparée à 20,6 ME au 31 décembre 2021. Le groupe a engagé un plan de restructuration qui va lui permettre de réduire sa consommation de trésorerie d'environ 400 KE par mois à partir du 1er janvier 2023 par rapport à la tendance de ce 1er semestre 2022.

"Après une phase de contraction, le marché donne ces dernières semaines des signes positifs avec un bon taux de renouvellement des contrats clients", ajoute AMA. D'autre part, l'intérêt renouvelé dans les salons professionnels, apportant de nombreux prospects qualifiés, "présage en 2023 d'une bonne tenue du marché, renforcé par une prise de conscience des enjeux de productivité et environnementaux auxquels répond la transformation digitale".