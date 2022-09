AMA : partenariat avec Moziware

(Boursier.com) — AMA et moziware, "fournisseur de wearables de pointe du métavers industriel", annoncent un partenariat stratégique mondial pour transformer la collaboration à distance avec la toute nouvelle solution de téléassistance XpertEye On & Live d'AMA et les lunettes connectées cimo dernière génération de moziware.

"Avec la solution XpertEye On & Live d'AMA, un simple clic sur cimo permet de lancer la collaboration avec des vidéos full HD, une résolution d'image de 1080 p, une balance des blancs extrêmement précise et la suppression du bruit en milieu industriel", expliquent les sociétés.

Équipés de la solution de téléassistance en réalité assistée d'AMA et des lunettes connectées légères et ultra-compactes cimo, les acteurs de l'industrie, de l'audit, des télécommunications, des soins de santé et d'autres secteurs pourront collaborer à distance, effectuer des tâches complexes et résoudre les problèmes plus intelligemment, plus rapidement et en toute sécurité.