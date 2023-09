AMA obtient la certification B Corp

(Boursier.com) — L 'entreprise rennaise, Ama Corporation PLC (AMA), a récemment obtenu la certification B Corp, une reconnaissance de son engagement continu envers la durabilité, la responsabilité sociale et l'éthique des affaires. "Cette réussite reflète notre engagement profond en faveur de pratiques commerciales éthiques et durables. Elle témoigne de notre conviction que les entreprises peuvent et doivent être une force de changement positif", commente Christian Guillemot, CEO d'AMA.

Cette certification est valable 3 ans.

Rappelons que la certification B Corp est décernée par l'organisation à but non lucratif B Lab aux entreprises qui répondent à des normes strictes en matière de performance environnementale, de responsabilité sociale, de transparence et d'engagement pour un impact positif sur la communauté mondiale.

Le groupe AMA a été évalué sur plus de 200 questions, et à l'issue d'un process de certification rigoureux, a obtenu, pour sa première participation, la note de 80,3 pour un score minimal de 80. Ces critères portent sur les thématiques de : gouvernance, bien-être des collaborateurs, apport à la collectivité, engagement environnemental et, création de valeur pour les clients.