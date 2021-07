AMA : le chiffre d'affaires semestriel monte à 4 ME

AMA : le chiffre d'affaires semestriel monte à 4 ME









(Boursier.com) — Ama récemment introduit en Bourse de Paris délivre sa première communication post IPO. Le groupe a généré un chiffre d'affaires consolidé de 4 millions d'euros au titre du 1er semestre 2021, contre 1,7 millions d'euros à la même période de l'année précédente, soit une croissance annuelle de 131 % à taux de change constant.

Dans la continuité de son introduction en bourse par augmentation de capital de 36 ME finalisée début juillet 2021, AMA a posé les bases de la poursuite de sa forte croissance. Au cours de ce semestre, les signatures de contrats cadre de trente-six mois se sont accélérées. Huit contrats cadre ont été signés ce semestre contre six sur toute l'année 2020, portant le total des contrats cadre à 18. Ces grands clients internationaux qui déploient progressivement les solutions XpertEye d'AMA à divers niveaux de leurs organisations sont notamment Air Liquide US, Boerhinger Ingelheim, Ceva, Decathlon, REEL, Solvay et Zimmer Biomet. Au global 102 nouveaux clients ont été signés depuis le début de l'année, attestant du dynamisme et de la maturité du marché de la réalité assistée et de la digitalisation des professionnels de terrains.

Par ailleurs, déployée dès avril 2021, pour répondre à l'accélération du développement commercial, la campagne de recrutement est bien engagée. Au 30 juin 2021, AMA a réalisé 45 % de ses objectifs globaux de recrutements pour 2021 dont 22 % des embauches en vente et gestion de projets, 44 % pour la partie recherche et développement et 100 % pour les fonctions support.

Le Groupe a pour objectifs d'atteindre un chiffre d'affaires supérieur à 15 millions d'euros, au titre de l'exercice s'achevant le 31 décembre, soit un taux de croissance annuel du chiffre d'affaires de l'ordre de 140 % par rapport à l'exercice 2020 ; et supérieur à 32 millions au titre de l'exercice qui s'achèvera le 31 décembre 2022, soit un taux de croissance annuel du chiffres d'affaires de l'ordre de 110 % par rapport à l'exercice 2021.