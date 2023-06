AMA : lancement d'une augmentation de capital de 7,9 ME

(Boursier.com) — AMA Corporation PLC (AMA) lance une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre au public d'un montant de 7,99 millions d'euros.

La période de souscription débutera le mardi 13 juin, et sera ouverte jusqu'au lundi 26 juin inclus.

Le prix de souscription des actions offertes est de 0,26 euro par action nouvelle, représentant une décote de 10,3% par rapport au cours de clôture de l'action AMA, le 12 juin (0,29 euro).

Le produit brut de l'offre est de 7.999.999,80 euros. L'offre ne fera pas l'objet d'une clause d'extension. Le produit net de l'offre se situe dans une fourchette de 7,6 millions d'euros à 7,8 millions d'euros.

"Pour cette opération d'environ 7,99 ME la procédure de maintien du droit préférentiel de souscription, ou de mise en place d'un délai de priorité, ont révélé des complexités techniques importantes, qui auraient pu compromettre le bon déroulement de l'opération. Néanmoins, nous souhaitons vivement que cette opération soit ouverte à tous et sa durée de placement le reflète. C'est pourquoi les actionnaires fondateurs de la famille Guillemot ont fait le choix de souscrire à hauteur de 50 à 100% des actions offertes et de garantir ainsi son succès", commente Christian Guillemot, co-fondateur et Président directeur général d'AMA.

Le Règlement-livraison des actions et leur admission aux négociations sur Euronext Growth Paris sont prévus le 30 juin.