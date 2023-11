AMA lance la nouvelle version d'XpertEye

(Boursier.com) — L 'éditeur et intégrateur d'applications de productivité sécurisées, conçues pour les travailleurs en mobilité connectés, Ama Corporation PLC (AMA), sort la nouvelle version de sa solution XpertEye, et son nouveau site internet.

La nouvelle version de sa solution de réalité assistée XpertEye (V8) marque une nouvelle étape de l'engagement continu envers l'innovation. Avec un regroupement de l'offre autour de 2 applications principales, XE aR et XE aR+ les utilisateurs ont accès à un panel élargi d'outils et à plus de puissance. Cette version intègre également des améliorations dans la gestion des contacts, des flux vidéo, du partage de données et des équipements connectés.

La V8 simplifie l'ergonomie et facilite l'utilisation d'XpertEye pour apporter aux professionnels de terrain plus d'efficacité et de flexibilité aux plus de 400 clients d'AMA.

Dans de prochaines mises à jour, AMA intégrera de nouvelles fonctionnalités alimentées par l'Intelligence Artificielle ainsi que des connecteurs aux outils d'Intelligence Artificielle et à d'autres applications tierces de ses clients. Ces avancées de la roadmap favoriseront l'exploitation en toute sécurité de leurs données générées par l'utilisation d'XpertEye.

Afin de présenter ces dernières innovations et de mettre en avant les atouts technologiques, opérationnels et RSE d'XpertEye, les équipes d'AMA participeront à plusieurs salons et rencontres avec les professionnels.