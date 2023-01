AMA : l'activité recule de 20% au 2ème semestre

(Boursier.com) — AMA enregistre un chiffre d'affaires de 4,2 MEUR en 2022 (non audité et à taux de change constant) contre 6,6 MEUR en 2021, avec une hausse de 2% du chiffre d'affaires lié à son coeur de métier, la vente de la suite de logiciels XpertEye, à 2,5 MEUR, au détriment des ventes d'équipements (lunettes et équipements connectées, smartphones) qui baissent de 68%.

"Ces tendances traduisent toujours l'attentisme des clients et prospects confrontés à un environnement économique dégradé", explique la société.

AMA réalise ce chiffre d'affaires 2022 avec plus de 490 clients (autant qu'en 2021), principalement des grands groupes dans divers secteurs d'activité tels Merck, Alstom, Air Liquide, Boehringer ou encore KPMG.

AMA a continué de collaborer avec ses principaux grands clients et a signé 115 nouveaux comptes en 2022. Les 15 premiers clients de 2020 et 2021 (représentant plus de 50% des commandes) ont, à 87%, renouvelé leurs contrats ou passé de nouvelles commandes sur 2022. AMA observe malgré tout une baisse du panier moyen de ses clients qui font face à un contexte économique incertain les amenant à reporter ou réduire à court terme leurs investissements, et notamment à moins renouveler leurs équipements connectés.

Le niveau de commandes signées sur le 2ème semestre est quant à lui en baisse de 9% par rapport au 2ème semestre de l'année dernière, et donc en dessous des attentes, bien qu'il soit en hausse de 11% sur le 4ème trimestre 2022 par rapport au 3ème trimestre 2022.