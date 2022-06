AMA : face à un marché inférieur à ses attentes, lance un plan d'économies

(Boursier.com) — AMA se fend d'un communiqué de presse ce soir pour expliquer prendre acte de l'évolution du marché des solutions de réalités assistées, "inférieure à ses attentes" et annonce un plan d'action pour adapter son organisation et "gagner en agilité et disposer des ressources adaptées à la reprise de la croissance de son marché".

AMA envisage un plan d'économies global incluant notamment la suppression d'environ 70 postes au niveau mondial dont environ 60 postes en France, répartis respectivement sur AMA R&D (environ 35 postes), AMA OPS (environ 10 postes) et AMA SA (environ 15 postes).

AMA explique que sa stratégie est de concentrer ses efforts sur la commercialisation de ses produits sur les marchés les plus actifs, tout en gardant une capacité d'innovation lui permettant de répondre de manière plus agile aux défis technologiques à venir.

Dans cette perspective, la Direction a initié ce jour une concertation des instances représentatives du personnel tendant à privilégier des solutions de départs volontaires accompagnés avec la prise en compte des situations individuelles par des mesures sociales d'accompagnement adaptées.

AMA anticipe un retour de la croissance à compter du 2ème semestre 2022 (contre une croissance soutenue précédemment publiée), portée par le déploiement de ses solutions à l'échelle industrielle et la montée en puissance de son réseau et de ses partenariats commerciaux.