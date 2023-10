AMA : chiffre d'affaires semestriel en recul, mais perte réduite

(Boursier.com) — Au terme de ce 1er semestre, le groupe AMA a enregistré un chiffre d'affaires de 1,7 mEUR contre 2,1 mEUR au 1er semestre 2022. "Dans le contexte de la conjoncture économique actuelle, les clients font preuve de prudence dans leurs investissements liés à la transformation numérique", commente AMA.

La baisse du taux de marge brute ajustée est temporaire, car liée aux actions pour apurer les stocks (vente de matériels obsolètes à des brokers), tandis que le mix produit entre le logiciel (Software) et le matériel (Hardware) reste similaire à l'année précédente. La capacité d'AMA à réagir de manière proactive au ralentissement de son marché l'a amenée à initier un vaste plan de réduction de coûts sur le 2ème semestre 2022. Ceci se traduit notamment par la baisse des charges de personnel de 2,6 mEUR (-44%) entre le 1er semestre 2023 et le 2ème semestre 2022. Cela permet de réduire significativement la perte opérationnelle courante qui passe de (6,9) mEUR au 1er semestre 2022 à (4,1) mEUR en 1er semestre 2023.

Après prise en compte du résultat financier et une charge d'impôt, le résultat consolidé du groupe AMA est de -4,1 ME sur le 1er semestre 2023 par rapport à -8,6 ME sur la même période l'année dernière.

AMA réalise un chiffre d'affaires de 0,7 mEUR sur ce 3ème trimestre 2023, par rapport à 1,0 mEUR sur le 3ème trimestre 2022. Malgré cette baisse, AMA a su fidéliser sa clientèle de plus de 425 comptes à fin septembre, parmi les plus grands groupes mondiaux (Air Liquide, Alstom, Boehringer, Enedis, KPMG, Millipore Sigma), la perte de clients restant limitée à 7% du chiffre d'affaires de 2022.

Au 30 juin 2023, la position de trésorerie du Groupe ressort à 12,6 mEUR (-9,5 mEUR de dette nette) comparée à 8,6 mEUR (-5,1 mEUR de dette nette) au 31 décembre 2022, assurant un horizon de trésorerie supérieur à 12 mois. Les lignes de financements déjà octroyées, s'élevant à 12 mEUR, ne sont pas activées.