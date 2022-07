AMA : chiffre d'affaires en recul de 48%

(Boursier.com) — AMA Corporation PLC a "continué d'évoluer dans un marché inférieur à ses attentes" l'amenant à réaliser un chiffre d'affaires consolidé à taux de change constant et non audité de 2,1 ME au 1er semestre 2022, contre 4 millions d'euros (-48%) au 1er semestre 2021. Dans un marché des solutions de réalités assistées freiné par des investissements en baisse dans de nombreux domaines technologiques, AMA a mis en oeuvre une rationalisation de son organisation pour gagner en agilité et disposer des ressources adaptées à la reprise de la croissance de son marché. Le plan d'économie annoncé début juin permettra de diminuer les dépenses opérationnelles d'au moins 4 ME en année pleine, pour un coût maximum d'environ 1,2 ME sur 2022. Il porte sur une diminution des effectifs (163 à fin juin 2022) d'environ 60 postes en France et 10 à l'international, avec la mise en sommeil de 4 entités commerciales non prioritaires (Roumanie, Italie, Angleterre, Canada) dont la gestion des clients a été réatribuée aux 7 autres filiales.

Afin de soutenir la reprise de la demande pour ses solutions de réalité assistée, AMA a réalisé deux mises à jour importantes d'XpertEye. Après la version 6.6 lancée début avril, la version 6.7, lancée début juillet, apporte notamment de nombreuses fonctionnalités pour faciliter et sécuriser la gestion des échanges multi-utilisateurs. Elle adresse de nouveaux besoins spécifiques des travailleurs de terrain en proposant par exemple le contrôle de la bande passante pour optimiser les flux. D'autre part, quand cela est adapté à l'usage, par exemple dans le secteur médical, XpertEye intègre désormais la vidéo Full HD. Après l'ajout de plusieurs lunettes et équipements connectés avec la version 6.6, la 6.7 est enrichie d'une caméra de vision nocturne, et d'une bodycam pour les forces de l'ordre et de sécurité. Enfin, avec la disponibilité de sa suite de solutions en arabe, XpertEye est désormais disponible en 20 langues...

AMA enregistre une hausse de son niveau commandes au 2ème trimestre de 10% par rapport au 1er trimestre 2022. À fin juin 2022, AMA compte 439 clients dont 61 nouveaux et une organisation commerciale internationale toujours implantée en Europe, aux États-Unis et en Asie.

L'étalement de la reconnaissance du chiffre d'affaires des solutions logicielles sur la durée des contrats, ainsi que le rythme et la nature des commandes (logiciels vs. quantité d'équipements) des prochains mois "ne permettent pas à l'heure actuelle de confirmer le retour à la croissance du chiffre d'affaires au 2nd semestre 2022". En revanche, AMA anticipe une poursuite de la croissance de son niveau de commandes sur le 2ème semestre. Des précisions pourront être apportées à l'occasion de la publication des résultats consolidés du 1er semestre 2022, le 31 octobre prochain.