AMA anticipe un retour à une croissance soutenue à compter du 2ème semestre

AMA a généré un chiffre d'affaires annuel consolidé de 6,6 ME au titre de l'exercice 2021 contre 6,4 ME en 2020, soit une croissance annuelle à taux de change courant de 2,2% (+4% à taux de change constant). Fin décembre 2021, AMA comptait 490 clients, dont 160 nouveaux et avait noué de nouveaux partenariats technologiques et commerciaux dont plusieurs sont en cours de finalisation.

La marge brute du groupe s'établit à 4,1 ME à fin 2021, soit un taux de marge de 62% en amélioration de 14,5 points grâce à la progression significative des ventes de logiciels (+163%), qui représentent 37% du chiffre d'affaires du Groupe sur la période (contre 15% en 2020). Cette tendance, résultant du décalage des déploiements commerciaux, est néanmoins favorable au mix produit et permet de limiter la consommation de trésorerie et la perte opérationnelle. Ainsi, malgré la hausse des charges de personnel de +39,6%, la progression des dépenses opérationnelles est limitée à +30% en passant de (7,3) ME en 2020 à (9,5) ME en 2021. L'EBITDA ajusté ressort à (6,1) ME, contre (4,6) ME en 2020. Après prise en compte du résultat financier de (0,3) ME, le résultat net part du Groupe consolidé 2021 du groupe AMA est de (9,9) ME, contre (7,6) ME au 31 décembre 2020.

Au titre du 1er trimestre 2022 AMA a réalisé un chiffre d'affaires consolidé non audité de 1,1 ME (-50% par rapport au T1 2021 et -20% par rapport au T4 2021). Comme annoncé en octobre 2021, AMA a été confronté à des défis technologiques liés à l'intégration et à l'interopérabilité de ses nouvelles applications au sein des systèmes d'informations de ses clients et à des ajouts technologiques supplémentaires.

Les équipes de 'R&D' se sont organisées, avec plus d'un tiers des effectifs 'R&D', qui totalisent 70 personnes à date, consacrées au développement de solutions d'intégration (API).

Lancement d'XpertEye 6.6 début avril

Lancée le 4 avril 2022, la version 6.6 d'XpertEye concerne l'ensemble des solutions de réalité assistée du Groupe (Lite, Advanced, Essential) et inclut notamment :

La possibilité de collaborer à distance sur plusieurs flux vidéo en simultané. Tous les membres d'une conférence peuvent désormais bénéficier de différents points de vue et interagir sur chaque flux (zoomer, dessiner, pointer...). Un expert ou un chirurgien peuvent ainsi partager avec d'autres professionnels un point de vue contextuel (bloc opératoire ou machine de plusieurs mètres de long) d'une caméra PTZ (caméras motorisées panoramiques, avec inclinaison et zoom), leur propre vision avec des lunettes connectées et le flux vidéo d'une caméra endoscopique avec la possibilité pour chacun de prendre le contrôle de chaque source vidéo.

La disponibilité d'XpertEye sur la nouvelle génération de lunettes connectées RealWear Navigator 500. Leur conception innovante avec caméra et batterie amovibles ainsi qu'une caméra puissante avec stabilisation vidéo et ses excellentes performances en situation de faible luminosité, les rendent idéalement adaptées aux environnements industriels.

L'intégration d'un moniteur multiparamétrique médical qui mesure et partage les constantes de santé telles que la température, la tension artérielle, le rythme cardiaque, la saturation oxygène, et intègre la fonction d'un glucomètre.

L'intégration d'électrocardiographes (ECG) portables, qui permet des consultations de cardiologie à distance en direct.

L'interopérabilité est renforcée par une série d'améliorations comme des liens dynamiques d'XpertEye vers des applications tierces, des interactions facilitées vers XpertEye Schedule et XpertEye Proceed et la création des composants permettant la structuration des données générées par XpertEye en vue de leur intégration dans la grande majorité des SI clients (CRM, ERP)

Le déploiement des solutions en Hindi (la troisième langue la plus parlée au monde) et en Thaï, portant à 20 le nombre de langues supportées par XpertEye Lite et XpertEye Advanced.

L'accélération de la capacité d'innovation est complétée par les certifications ISO 9001 et ISO 27001 attribuée à toutes les entités du Groupe AMA3 assurant la liaison technologique avec les clients. Ces normes internationales valident la qualité des procédures, la sécurité et la fiabilité du système de management de la sécurité de l'information (SMSI).

Ces nouvelles fonctionnalités et ces certifications permettent l'intégration à grande échelle des solutions d'AMA chez les grands comptes et le déploiement de nouveaux partenariats commerciaux.

Déploiement commercial

Les nouveaux partenariats signés, et les opérations commerciales, comme dernièrement celle avec le constructeur de lunettes connectées RealWear, représentent un levier important d'accélération du déploiement des solutions XpertEye.

Le groupe présent dans 10 pays a continué de se renforcer à l'international avec la création d'une filiale à Tokyo, AMA XpertEye K.K, et y a recruté en début d'année son directeur commercial en plus d'un chef de projet déjà présent.

Suite à son introduction en bourse, AMA dispose à fin 2021 d'une trésorerie nette positive de 18 ME comparée à -2,5 ME au 31 décembre 2020, ainsi que de lignes bancaires non encore tirées pour un montant de 17,5 ME à date. Elle dispose donc des moyens financiers lui permettant de financer son développement.

RSE : Matérialité et cartographie des parties prenantes

AMA continue de déployer sa stratégie RSE en lançant une consultation auprès de l'ensemble de ses parties prenantes internes et externes (salariés, clients, fournisseurs, communauté...) afin de réaliser sa matrice de matérialité et dégager les enjeux les plus pertinents pour répondre à leurs attentes, favoriser la création de valeur partagée et renforcer la performance globale du Groupe.

Objectifs 2022

AMA anticipe un retour à une croissance soutenue à compter du 2ème semestre 2022, portée par le déploiement de ses solutions à l'échelle industrielle et la montée en puissance de son réseau et de ses partenariats commerciaux.

Prochains communiqués

Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2022 : 29 juillet 2022 (avant Bourse)

Résultats du 1er semestre 2022 et chiffre d'affaires du 3ème trimestre : 31 octobre 2022 (avant Bourse).