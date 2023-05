AMA accuse une lourde perte de plus de 21 ME

(Boursier.com) — AMA a généré un chiffre d'affaires de 4,3 MEUR en 2022, à comparer à 6,6 MEUR en 2021, soit un recul de 34,8% à taux de change courant. "Cette tendance continue de traduire l'attentisme des clients face à un environnement économique dégradé", commente la société.

En 2022, AMA a augmenté son nombre de clients et comptait 497 clients par rapport à 490 en 2021. AMA a conforté ses positions auprès de ses clients existants, principalement des grands groupes (tels que Merck, Alstom, Air Liquide, Boehringer, KPMG) en reconduisant la grande majorité des contrats significatifs signés en 2020 mais sur des paniers moyens plus faibles, notamment liés au non-renouvellement du Hardware.

L'EBITDA ajusté ressort en perte de -9,0 MEUR, contre une perte de 6,1 MEUR en 2021. Le plan global de réduction des coûts initié en juin 2022 a eu des impacts positifs à compter du second semestre 2022, mais restés peu visibles au niveau de la comparaison annuelle entre 2022 et 2021. Ainsi, en base annuelle, les frais de personnel ont augmenté de 0,5 MEUR (+4,7%) mais ont diminué de -32% entre le premier et le second semestre 2022. L'effectif à fin 2022 est de 87, contre 184 à fin 2021. La perte opérationnelle est ainsi réduite de 1,4 MEUR au second semestre par rapport au 1er semestre 2022. Sur l'exercice elle ressort toutefois à -20,77 ME, contre -9,51 ME en 2021.

La perte nette 2022 a atteint -21,39 ME, contre -9,88 ME en 2021.