AMA abaisse son objectif de chiffre d'affaires pour 2021

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, AMA a enregistré un chiffre d'affaires de 3,9 millions d'euros (1,7 ME au 1er semestre 2020), soit une croissance à taux de change courant de 124% (+131% à taux de change constant). AMA a bénéficié du dynamisme de son portefeuille clients, à la fois auprès de ses clients historiques (84% de la croissance) et par l'acquisition de 91 nouveaux clients sur ce semestre. Le groupe a accéléré les signatures de contrats cadres ("master agreements") et déployé de premiers partenariats commerciaux stratégiques en France et à l'international (Orange Business Services-OBS, TXT, Projet 5G Tours, LLVision).

La marge brute du groupe s'établit à 2,3 ME au 1er semestre, soit un taux de marge de 59,7% en amélioration d'1,5 point grâce à la progression significative des ventes de logiciels (+275%), qui représentent 29% du chiffre d'affaires du groupe sur la période.

La forte progression des ventes et l'amélioration de la marge brute au cours du 1er semestre limitent la perte opérationnelle à -3,7 ME (-3,6 ME au 1er semestre 2020.

Le résultat net consolidé du groupe AMA sur le semestre est une perte -3,2 ME.

A fin octobre AMA a réalisé 78% de ses objectifs de recrutement. Le groupe a intégré 66 nouveaux collaborateurs depuis le début de l'année, portant son effectif à 186.

Au 30 juin 2021, l'endettement financier net hors IFRS 16 ressortait à 10,4 ME (2,5 ME au 31 décembre 2020). Ces données ne tiennent pas compte de l'augmentation de capital de 35 ME (nets des frais d'émission) réalisée dans le cadre de l'introduction en Bourse sur Euronext Growth début juillet. Celle-ci vient renforcer d'autant les capitaux propres et la trésorerie disponible du groupe.

Chiffre d'affaires à 9 mois

Au titre du 3è trimestre, AMA a réalisé un chiffre d'affaires consolidé non audité de 1,3 ME (-18% par rapport au T3 2020), dans un contexte de marché dégradé par les tensions sur les approvisionnements et la production de nombreux grands industriels.

Sur 9 mois, la croissance est de 61% pour un chiffre d'affaires de 5,3 ME.

Perspectives

AMA estime désormais atteindre un chiffre d'affaires 2021 d'au moins 6,5 ME (15,4 ME initialement). AMA adaptera le rythme de recrutement de ses forces de ventes sur les prochains mois afin de réaligner son organisation.

AMA anticipe un retour à une croissance soutenue à compter du 2e semestre 2022, portée par l'aboutissement des travaux de R&D permettant le déploiement de ses solutions à l'échelle industrielle et la montée en puissance de la stratégie commerciale.