AMA : a levé 38,2 ME en entrant en Bourse

AMA : a levé 38,2 ME en entrant en Bourse









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Crédit Agricole Corporate and Investment Bank agissant en qualité d'agent stabilisateur a exercé partiellement l'option de surallocation donnant lieu à l'émission de 335.793 actions nouvelles supplémentaires au prix de l'offre, soit 6,60 euros par action, soit un montant total de 2.216.233,80 euros, prime d'émission incluse.

En conséquence, le nombre total d'actions AMA Corporation PLC offertes dans le cadre de son introduction en bourse s'élève à 5.793.183 actions nouvelles portant ainsi la taille de l'émission à 38.235.007,80 euros.

A l'issue de cette émission, le capital social de AMA Corporation PLC est composé de 22.455.815 actions ordinaires.

La période de stabilisation, qui avait débuté le 29 juin, s'est achevée le 30 juillet. Les opérations se sont déroulées à des prix compris entre un plus bas de 6,4587 euros et 6,6 euros.

Contrat de liquidité

Guillemot Brothers Ltd, actionnaire à hauteur de 34,4% du capital de la Société, a mandaté Kepler Cheuvreux en tant que fournisseur de liquidité. Dans le cadre de ce mandat, Kepler Cheuvreux agira de manière indépendante afin d'assurer une liquidité du titre AMA Corporation PLC. Ce mandat entrera en vigueur à compter du 2 août, jusqu'au 31 décembre 2021. Il sera renouvelable, par tacite reconduction, pour une durée de 12 mois.

A la signature du mandat, Guillemot Brothers Ltd. a transmis à Kepler Cheuvreux la somme de 1 million euros dans le cadre de la mise en oeuvre initiale du mandat de fournisseur de liquidité.

L'action AMA est actuellement sur un cours de 6,51 euros. Rappelons qu'AMA a pour objectifs d'atteindre un chiffre d'affaires supérieur à 15 ME, au titre de l'exercice s'achevant le 31 décembre 2021, soit un taux de croissance annuel du chiffre d'affaires de l'ordre de 140% par rapport à l'exercice 2020. AMA vise plus de 32 ME de chiffre d'affaires au titre de l'exercice qui s'achèvera le 31 décembre 2022, soit un taux de croissance annuel du chiffre d'affaires de l'ordre de 110% par rapport à l'exercice 2021.