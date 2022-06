AMA : -80% depuis l'IPO !

(Boursier.com) — Introduite le 2 juillet 2021 à 6,60 Euros, qui était déjà un bas de fourchette, l'action AMA a connu, ce matin, des échanges à 1,30 Euro, soit 80% plus bas... Sa capitalisation boursière passant sous les 30 ME, contre près de 150 ME il y a 11 mois.

La variation du jour ressort à -30% suite à l'annonce hier d'un plan de réorganisation de la société qui fait face à un marché des solutions de réalités assistées ne répondant pas à ses attentes.

La société, qui produit des solutions de téléassistance, d'inspection et de formation pour l'industrie, les services et le médical et dont les frères Guillemot sont les actionnaires fondateurs détenant toujours 70% du capital, souhaite "gagner en agilité et disposer des ressources adaptées à la reprise de la croissance de son marché". Elle envisage un plan d'économies global incluant notamment la suppression d'environ 70 postes au niveau mondial dont environ 60 en France. AMA explique que sa stratégie consiste désormais à concentrer ses efforts sur la commercialisation de ses produits sur les marchés les plus actifs. AMA anticipe un retour de la croissance à compter du 2ème semestre 2022, contre une "croissance soutenue" précédemment publiée.

AMA a bouclé 2021 sur un chiffre d'affaires de 6,6 ME en faible croissance de 2,3%, alors qu'initialement la société tablait sur plus de 15 ME et 32 ME en 2022.

Lors de son introduction en Bourse, lors de laquelle la société a levé près de 40 ME, Ama avait annoncé des objectifs très ambitieux, à l'appui de la valorisation exigeante alors proposée... Ama devait doubler son chiffre d'affaires tous les ans jusqu'en 2025, pour atteindre 175 ME à cette date!