Altur : sortie du capital de SIC et SENEK

(Boursier.com) — Hervé Lecat, actionnaire et dirigeant des holdings SIC et SENEK, elles-mêmes actionnaires des sociétés opérationnelles Complétude et Kinougarde, vient d'annoncer la réorganisation du capital de ces dernières. Cette reconfiguration s'est opérée par le regroupement des actions de Complétude et Kinougarde dans une nouvelle holding Epiktet dont Senek garde la majorité, et l'entrée dans le capital du holding Epiktet de deux fonds minoritaires. N'ayant pas vocation à rester actionnaire dans cette nouvelle configuration, Altur Investissement a négocié avec Hervé Lecat des conditions satisfaisantes de sortie du capital de SIC et SENEK.

La cession de la participation d'Altur Investissement dans ces holdings pourrait être effective avant la fin de l'année après la réalisation de deux conditions, le vote des résolutions proposées lors des assemblées générales de ces sociétés le 18 novembre 2021 pour statuer sur le rachat de leurs propres actions par voie de réduction de capital et l'expiration du délai d'opposition des créanciers. Altur Investissement informera le marché dès la réalisation effective de cette cession.

La cession des participations dans les holdings SIC et SENEK permettrait à Altur Investissement d'atteindre l'objectif du programme annoncé le 9 janvier 2020 lors de l'émission des ADPR. Ce programme, qui prévoyait un montant cumulé de cessions de 21,5 millions d'euros en 2020 et 2021, serait donc atteint avec ce désinvestissement.