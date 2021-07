Altur Investissement : un ANR de 9,57 euros par action au 30 juin

Altur Investissement : un ANR de 9,57 euros par action au 30 juin









(Boursier.com) — Altur Investissement publie son Actif Net Réévalué (ANR) au 30 juin 2021, qui s'élève à 43,97 millions d'euros avant déduction de la valeur des Actions de Préférence Rachetables (ADPR), conduisant à une valorisation de 9,57 euros par action ordinaire (part des commandités et commanditaires), en légère hausse de 1% sur le semestre (ANR de 9,48 euros au 31 décembre 2020).

Au 30 juin 2021, l'actif d'ALTUR INVESTISSEMENT était composé de :

- Un portefeuille de 22 participations valorisées à 44,98 millions d'euros

- Des disponibilités pour 1,91 million d'euros (correspondant à la trésorerie de 1,48 million d'euros complétée des disponibilités liées au contrat de liquidité) ;

- Des dettes financières de 2,84 millions d'euros (dont 2,75 millions d'euros de prêt bancaire).

François Lombard, gérant d'ALTUR INVESTISSEMENT commente :

"L'équipe d'Altur Investissement a continué à s'investir activement au cours du semestre écoulé sur la gestion du portefeuille afin d'accompagner les dirigeantes et dirigeants. La légère hausse de l'ANR est essentiellement due à la revalorisation de la société Solem dont la valorisation de sortie était prise en compte au 30 juin 2021, alors que la cession a effectivement eu lieu le 8 juillet 2021".

À la date du présent communiqué, trois cessions de participations de ce portefeuille ont été réalisées :

- En novembre 2020, la société Avencall/XiVO spécialiste de la téléphonie en VoIP ;

- En mars 2021, le groupe Vissal, producteur et distributeur de visserie boulonnerie ;

- En mars 2021 toujours, la société Webdyn spécialiste des solutions IoT dans le secteur de l'énergie et des objets connectés.

Altur Investissement a également cédé sa participation dans la société Solem, spécialiste du secteur de l'irrigation, du telecare et de la piscine, début juillet 2021 après avoir accompagné celle-ci pendant 5 ans.

Altur Investissement a accompagné la société Pompes Funèbre de France dans ses projets de croissances externes en réinvestissant sous forme d'obligations convertibles (montant de réinvestissement inférieur à 500.000 euros).

La société a ainsi pu acquérir le 8 juillet 2021 deux fonds de commerces à Paris et ouvrir une agence en propre à Levallois.