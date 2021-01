ALTUR Investissement : un ANR de 9,48 euros à fin 2020

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ALTUR Investissement publie son Actif Net Réévalué (ANR) au 31 décembre 2020. Il s'élève à 43,6 millions d'euros, soit 9,48 euros par action, en baisse de -4,6% sur l'année (ANR de 9,94 euros au 31 décembre 2020), après versement d'un dividende de 0,12 euro par action le 10 juillet 2020, procurant un rendement de plus de 2,6%. ALTUR Investissement démontre ainsi sa capacité à construire un portefeuille de participations diversifiées, à la bonne résistance globale en période de crise ; les investissements dans certains secteurs négativement impactés par la Covid-19 ayant été compensés par la bonne tenue d'investissements dans d'autres secteurs.

Au 31 décembre 2020, l'actif d'ALTUR Investissement est composé de :

- Un portefeuille de 22 participations valorisées à 44,2 ME ;

- Des disponibilités pour 2,36 ME (correspondant à la trésorerie complétée des disponibilités liées au contrat de liquidité) ;

- Des dettes financières de 2,9 ME, dont 2,75 ME de prêt bancaire.

Ce niveau de trésorerie tient compte de la mise en paiement, effectuée le 10 juillet dernier, d'un dividende de 0,12 euro par action, payé en numéraire et en actions, de 9 opérations, dont 8 investissements et 1 cession, réalisées depuis le début de l'exercice, dont l'investissement dans le portefeuille Trophy Investissements, le renforcement au capital de Pompes Funèbres de France et la cession de Pellenc Selective Technologies intervenue au 3ème trimestre.

Dès le mois de mars, l'équipe d'ALTUR Investissement a souhaité dédier son temps à l'accompagnement des sociétés du portefeuille afin de faire face aux nombreux enjeux et défis liés à la pandémie de la Covid-19. Trois investissements ont été réalisés avant mars 2020, l'un dans un portefeuille de 6 sociétés, Trophy Investissements, un second dans les murs et fonds de l'hôtel Mercure Lyon Centre Château Perrache et un troisième au capital de Pompes Funèbres de France. Le reste des opérations a eu pour vocation de soutenir le portefeuille, outre la cession de la participation très minoritaire de la société Pellenc Selective Technologies au profit du dirigeant , commente François Lombard, gérant d'ALTUR Investissement.

ALTUR Investissement a annoncé un programme de cessions début 2020 qu'il souhaite maintenir en 2021. Cependant, dans le contexte actuel, il est difficile d'anticiper les évolutions de l'activité des sociétés accompagnées et donc de planifier et de réaliser un programme de cessions précis. La société est dépendante du contexte sanitaire et de ses répercussions sur la situation macroéconomique de la stratégie de cession engagée en concertation avec les dirigeants et les autres actionnaires ainsi que l'évolution du marché du 'private equity.'