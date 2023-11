Altur Investissement : Suffren Holding lance une OPAS à 11 euros

(Boursier.com) — Altur Investissement a été informée que son actionnaire majoritaire, Suffren Holding, société contrôlée intégralement par François Lombard et sa famille, agissant de concert avec Altur Participations et François Lombard (Concert), lui a fait part de son intention de lancer une offre publique d'achat simplifiée suivie, le cas échéant, d'un retrait obligatoire (Offre) sur les actions d'Altur Investissement.

D'ores et déjà, le concert détient 83,54% du capital et 83,64% des droits de vote théoriques d'Altur Investissement.

L'Initiateur a indiqué à la société qu'il envisageait, dès le dépôt du projet de note d'information, de procéder à l'acquisition hors marché de 79.445 actions Altur Investissement, auprès d'actionnaires qui se sont engagés à lui céder au prix de l'offre, soit 11 euros. L'initiateur a par ailleurs informé la société être bénéficiaire d'engagements d'apport à l'offre de la part d'actionnaires détenant au total 18.642 actions. Ainsi, lors du lancement de l'offre, l'Initiateur sera détenteur ou susceptible de détenir 86,03% du capital social et 86,11% des droits de vote théoriques d'Altur Investissement.

A compter du dépôt du projet d'Offre auprès de l'AMF, et jusqu'à l'ouverture de celle-ci, l'initiateur se réserve la possibilité de réaliser, sur le marché ou hors marché, toute acquisition d'actions de la société, et cela dans la limite de 30% des actions visées par l'offre, soit un maximum de 98.816 actions, après acquisition hors marché des 79.445 actions Altur Investissement déjà mentionnées.

Le Conseil de surveillance de la société a notamment pris note des indications et intentions de l'initiateur selon lesquelles cette offre vise à permettre à Altur Investissement de trouver une plus grande liberté dans ses choix stratégiques.

"Nous voulons écrire une nouvelle page en développant notre politique d'investissement dans les secteurs de l'Education & Formation et de la Climate Tech & Proptech, à l'image de la société Vizcab, dans laquelle nous venons d'investir. Nous avons besoin pour cela d'équipes dédiées, de véhicules adaptés et de nouveaux partenaires à nos côtés, notamment d'investisseurs institutionnels et dits professionnels", indique François Lombard, Président de Suffren Holding, qui poursuit : "L'appel au marché boursier pour le financement des projets futurs de la société ne se justifiant pas compte tenu de leur nature et de la taille d'Altur Investissement, nous avons décidé de lancer cette opération en vue de réaliser son retrait de la cote".

L'offre, qui permettra aux actionnaires d'Altur Investissement de disposer d'une liquidité immédiate sur leur participation, sera proposée au prix de 11 euros par action, représentant une prime de +17% par rapport au dernier cours de clôture avant l'annonce, soit 9,40 euros. Le prix de 11 euros par action est également supérieur à la quote-part de l'Actif Net Réévalué (ANR) par action de commanditaire cotée au 30 septembre 2023 tel que publié par la société, soit 10,85 euros par action.

Le Conseil de surveillance d'Altur Investissement, qui s'est réuni le 16 novembre 2023, a accueilli favorablement et à l'unanimité le principe de l'offre. Le cabinet Finexsi a été nommé en qualité d'expert indépendant.

L'offre devrait être ouverte du 24 janvier au 29 février 2024 inclus.

A l'issue de l'Offre, si le nombre d'actions non présentées à l'offre ne représente pas plus de 10% du capital et des droits de vote de Altur Investissement, Suffren Holding demandera à l'AMF la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire.