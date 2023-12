Altur Investissement : Suffren Holding et le concert confirment détenir plus de 88% du capital

(Boursier.com) — Suffren Holding, avec la société Altur Participations et François Lombard, détient désormais 88,03% du capital et 88,07% des droits de vote théoriques d'Altur Investissement, après acquisition de blocs hors marché en exécution d'engagements de cession. Suffren Holding a indiqué à la société être actuellement bénéficiaire d'engagements d'apport à l'Offre portant sur 21 221 actions représentant 0,54% du capital et 0,53% des droits de vote.

Suffren Holding a confirmé à la société son intention de demander le retrait de la cote à l'issue de l'Offre dans la mesure où les actionnaires minoritaires détiendront moins de 10% du capital social et des droits de vote à l'ouverture de l'Offre.