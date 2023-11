Altur Investissement : Suffren Holding a sécurisé plus de 88% du capital

(Boursier.com) — La société Altur Investissement a été informée que son actionnaire majoritaire, Suffren Holding, société contrôlée intégralement par François Lombard et sa famille, a acquis sur le marché le 23 novembre 2023, au prix unitaire de 11 euros, 96.816 actions, représentant 2,47% du capital et 2,43% des droits de vote théoriques d'Altur Investissement, avant l'ouverture de l'offre publique d'achat.

Compte tenu des engagements de cession au prix d'offre, soit 11 euros par action, Suffren Holding a atteint le seuil règlementaire de 30% des actions Altur Investissement visées par le projet d'offre qu'elle était susceptible d'acquérir, savoir un nombre total maximum de 176.261 actions, représentant 4,49% du capital et 4,42% des droits de vote théoriques d'Altur Investissement.

En conséquence, Suffren Holding ne pourra plus acquérir d'actions Altur Investissement que dans le cadre de l'offre, qui débutera après l'obtention de la décision de conformité de l'AMF.

A la suite des acquisitions d'actions Altur Investissement réalisées sur le marché, Suffren Holding a d'ores et déjà l'assurance de détenir, avec les membres du concert -constitué de Suffren Holding, Altur Participations et François Lombard- à l'ouverture de l'offre, 88,03% du capital social et 88,07% des droits de vote théoriques de la société Altur Investissement.

Rappelons que le portefeuille d'Altur Investissement se répartit au sein de 21 sociétés, 4 FPCI et 2 portefeuilles investis dans des secteurs stratégiques sur des secteurs d'activité comme la Santé ; les Services générationnels (Pompes Funèbres de France) ; la Transition Energétique (Sermeta, Countum, EMP Rotomoulage) ; la Distribution spécialisée (Demarne) , l'Hôtellerie ; l'Education et la Formation ; les ClimateTech et PropTech ; ainsi que divers actifs.

La cotation des actions Altur Investissement a repris le 23 novembre au matin.