Altur Investissement : succès de l'offre publique d'achat

(Boursier.com) — ALTUR INVESTISSEMENT annonce la clôture de la période de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par la société SUFFREN HOLDING visant les actions de la société ALTUR INVESTISSEMENT, dont les résultats ont été publiés ce jour par l'Autorité des marchés financiers.

A l'issue de l'Offre clôturée le 8 février 2024, le concert, formé de l'Initiateur, de la société ALTUR PARTICIPATIONS et de Monsieur François LOMBARD, détient un total de 3.636.578 actions et 3.689.752 droits de votes théoriques d'ALTUR INVESTISSEMENT, représentant 92,63% du capital social et 92,59% des droits de vote théoriques.

En conséquence, INVEST SECURITIES SA en qualité d'établissement présentateur et garant de l'Offre agissant pour le compte de la société SUFFREN HOLDING, a informé l'AMF de la décision de l'Initiateur de procéder, conformément à son intention exprimée dans la note d'information relative à l'Offre, à la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire portant sur les actions ALTUR INVESTISSEMENT non apportées à l'Offre, soit 230.890 actions hors actions autodétenues par ALTUR INVESTISSEMENT, au prix de 11 euros par action ALTUR INVESTISSEMENT, sur le fondement des articles L.433-4 II du Code monétaire et financier et 237-1 du règlement général de l'AMF.