ALTUR Investissement : stabilité de l'ANR

(Boursier.com) — ALTUR Investissement publie son Actif Net Réévalué (ANR) au 31 décembre 2022 qui s'élève à 48,20 millions d'euros, conduisant à une valorisation de 11,42 euros par action ordinaire (part des commandités et des commanditaires). Il est relativement stable sur l'année (+0,44% en 2022).

Compte-tenu des cessions, le résultat net de la société pour 2022, qui sera publié le 30 avril au plus tard, devrait s'établir dans une fourchette estimée entre 3,6 et 3,9 millions d'euros.

Perspective 2023

Compte tenu des incertitudes liées au contexte macroéconomique et notamment à la hausse des matières premières et la remontée des taux, l'équipe de gestion d'Altur Investissement souhaite faire preuve de prudence sur les nouveaux investissements. La priorité est donnée à l'accompagnement des dirigeantes et dirigeants des entreprises dans lesquelles la société a investi, comme nous l'avons fait dans les précédentes périodes troublées.

Cependant, Altur Investissement est en phase de finaliser des investissements qui devraient être réalisés durant l'année 2023 dans des secteurs dans lesquels la société a une expertise, à savoir la proptech & climatech et l'éducation & formation.

"L'année 2022 a été conforme aux attentes et a permis de mettre au point la stratégie pour les 5 années à venir. La société n'a pas l'intention de s'orienter vers une gestion liquidative. Sous l'impulsion de Bertrand Cavalié et de Rémy Lombard, deux domaines d'expertises vont être principalement développés : l'investissement dans l'éducation et la formation et l'investissement dans la proptech et la climatech", indique François Lombard, Président de la société Suffren Holding et gérant d'Altur Investissement qui ajoute : "Ces investissements devraient être réalisés dans le cadre de fonds dédiés et levés auprès de tiers, les montants alloués par Altur Investissement dans ces secteurs devraient être dans un premier temps de 8 à 10 millions d'euros. La trésorerie disponible au 31 décembre 2022 était de 11,8 millions d'euros. Elle sera allouée au règlement du rachat des actions apportées dans le cadre de l'OPRA (à hauteur de 2 121 393,60 euros), dans les projets de fonds éducation & formation et proptech & climatech et le cas échéant dans un autre fonds et sera conservée pour renforcer, en cas de besoin, les participations actuelles dans le cadre d'un contexte très incertain avec la guerre en Ukraine. Les instances de gouvernance, Conseil de Surveillance et Assemblée Générale, se prononceront, le moment venu, sur la distribution d'un dividende. Au vu du contexte, de nouvelles cessions significatives de participations devront se concrétiser avant de prendre une telle décision".